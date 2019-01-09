Спортивный директор «Севильи»: Мората? С "Челси" сложно вести переговоры - Советский спорт
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Футбол09 января 2019 13:39Источник: ASАвтор: Гичунцев Артур

Спортивный директор «Севильи»: Мората? С "Челси" сложно вести переговоры

Ранее сообщалось, что игрок может вернуться в чемпионат Италии.

Спортивный директор "Севильи" Хоакин Капаррос подтвердил информацию о возможном трансфере нападающего "Челси" Альваро Мораты.

Ранее сообщалось, что форвард пополнит ряды испанского клуба на правах аренды до конца текущего сезона.

"Мы действительно заинтересованы в его трансфере, однако, нам предстоит очень сложная операция. Игрок может дать согласие на переход, в с "Челси" крайне сложно вести переговоры", – приводит слова Капарроса AS.

На данный момент 26-летний Мората провел 24 матча и забил 9 голов.

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