Дортмундская «Боруссия» ведет переговоры о трансфере Торгана Азара - Советский спорт
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Футбол09 января 2019 15:09Источник: BildАвтор: Сметанникова Дарья

Дортмундская «Боруссия» ведет переговоры о трансфере Торгана Азара

Дортмундская «Боруссия» начала переговоры о трансфере нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Торгана Азара. Об этом сообщает Bild.

Дортмундский клуб видит в Азаре замену Кристиану Пулишичу, который летом станет игроком «Челси». Главный тренер «шмелей» Люсьен Фавр лично заинтересован в приобретении 25-летнего форварда, с которым он работал в Менхенгладбахе.

Отмечается, что дортмундский клуб готов заплатить за Азара 42 миллиона евро. Ранее форвардом также интересовались «Севилья», «Валенсия», «Атлетико», «Челси» и «Ливерпуль».

В текущем сезоне Азар провел за «Боруссию» 17 матчей в бундеслиге, в которых забил девять мячей и отдал шесть голевых передач.

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