Лебедев не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост президента РФС

Футбол 09 января 2019 15:31 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев сообщил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост главы организации.

«Окончательное решение по поводу выдвижения своей кандидатуры на пост главы РФС я не принял, однако с большой долей вероятности я этого делать не буду. Я решил сконцентрироваться на вопросе избрания в исполком организации», — приводит слова Лебедева ТАСС.

Выборы нового президента РФС состоятся 22 февраля на отчетной конференции. Временно исполняющим обязанности назначен Сергей Прядкин. Ранее сообщалось, что претендентами на пост главы РФС являются Александр Алаев и председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков.