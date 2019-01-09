Лебедев не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост президента РФС - Советский спорт
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Футбол09 января 2019 15:31Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

Лебедев не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост президента РФС

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев сообщил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост главы организации.

«Окончательное решение по поводу выдвижения своей кандидатуры на пост главы РФС я не принял, однако с большой долей вероятности я этого делать не буду. Я решил сконцентрироваться на вопросе избрания в исполком организации», — приводит слова Лебедева ТАСС.

Выборы нового президента РФС состоятся 22 февраля на отчетной конференции. Временно исполняющим обязанности назначен Сергей Прядкин. Ранее сообщалось, что претендентами на пост главы РФС являются Александр Алаев и председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков.

#лебедев игорь#рфс#Футбол-Россия
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