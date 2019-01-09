Томас Тухель: Усман Дембеле – великолепный игрок с огромным талантом

Футбол 09 января 2019 15:53 Источник: AS Автор: Спирин Дмитрий

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поделился мнением о полузащитнике «Барселоны» Усмане Дембеле, с которым он работал в дортмундской «Боруссии».

«Усман – великолепный игрок с огромным талантом. Я наслаждался им на каждой тренировке, он невероятно талантлив.

Он милый парень, но немного псих. Мы много смеялись с ним, но то же время порой приходилось серьезно разговаривать. Нам никогда не было скучно.

Когда он сосредоточен, он может добиться всего, чего только пожелает. Когда мы первый раз разговаривали, он сказал мне: «Я хочу играть за «Барселону». И теперь он там.

Он может добиться много, если будет сосредоточен и постарается прогрессировать каждый день. Мне очень нравится Дембеле. Мы провели отличный год вместе», – цитирует Тухеля AS.