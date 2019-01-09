Клопп намекнул, что «Ливерпуль» не станет покупать центрального защитника зимой

Футбол 09 января 2019 15:55 Источник: talkSPORT Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что клуб не намерен покупать центрального защитника, несмотря на кадровые проблемы.

«Англия – единственная страна, где вопрос ставится таким образом. Здесь все проблемы решаются покупкой новых игроков. У нас есть четыре центральных защитника. Три, возможно, два с половиной из них сейчас травмированы, так что нам нужно будет попытаться справиться с этой проблемой. Мы должны дождаться, пока они снова будут доступны. Нельзя купить пятого защитника и сказать ему: «Ты будешь играть две недели, а потом остальные вернутся», - приводит слова Клоппа talkSPORT.

Напомним, что в «Ливерпуле» на данный момент проходят процесс восстановления три центральных защитника - Деян Ловрен, Жоэль Матип и Джозеф Гомес.