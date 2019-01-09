Нико Ковач: Павар - молодой игрок, но уже с опытом. Очень рады подписать его (видео) - Советский спорт
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Футбол09 января 2019 16:21Источник: ФК «Бавария»Автор: Спирин Дмитрий

Нико Ковач: Павар - молодой игрок, но уже с опытом. Очень рады подписать его (видео)

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал переход защитника «Штутгарта» Бенжамена Павара.

«Павар – молодой парень, но у него уже есть опыт выступлений в бундеслиге в центре и на правом краю защиты. Он также выиграл чемпионат мира, играя правого защитника.

Он хотел сделать новый шаг в карьере. Мы очень рады подписать его», – сказал Ковач.

Напомним, мюнхенский клуб приобрел Бенжамена Павара за 35 миллионов евро. Он станет игроком "Баварии" 1 июля текущего года.

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