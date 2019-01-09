Нико Ковач: Павар - молодой игрок, но уже с опытом. Очень рады подписать его (видео)

Футбол 09 января 2019 16:21 Источник: ФК «Бавария» Автор: Спирин Дмитрий

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал переход защитника «Штутгарта» Бенжамена Павара.

«Павар – молодой парень, но у него уже есть опыт выступлений в бундеслиге в центре и на правом краю защиты. Он также выиграл чемпионат мира, играя правого защитника.

Он хотел сделать новый шаг в карьере. Мы очень рады подписать его», – сказал Ковач.

🗣Niko #Kovac zur Verpflichtung von Benjamin #Pavard: "Wir sind froh, dass wir ihn haben. Er ist ein toller Junge, der den nächsten Schritt wagen möchte." pic.twitter.com/VJdCNshfck — FC Bayern München (@FCBayern) 9. januar 2019

Напомним, мюнхенский клуб приобрел Бенжамена Павара за 35 миллионов евро. Он станет игроком "Баварии" 1 июля текущего года.