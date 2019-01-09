Серхио Ромеро: Сульшер привнес в «Манчестер Юнайтед» счастье

Футбол 09 января 2019 16:27 Источник: ФК «Манчестер Юнайтед» Автор: Сметанникова Дарья

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро поделился мнением насчет работы исполняющего обязанности главного тренера Оле-Гуннара Сульшера.

«У нас отличная серия. Важны не только результаты, но и то, в каком стиле мы одержали эти победы. Тренер знает, чего хочет от нас как от команды и как от личностей. Мы понимаем, чего от нас ждут в клубе. Он привнес в «МЮ» счастье, и все идет хорошо», - приводит слова Ромеро пресс-служба клуба.

После назначения Сульшера «МЮ» выиграл пять матчей подряд. Ближайшая игра команды состоится 13 января против «Тоттенхэма».