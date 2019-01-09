Аяз Гулиев: Рад, что вернулся в «Спартак»

Футбол 09 января 2019 17:44 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Аяз Гулиев является воспитанником красно-белых. Столичный клуб он покинул летом 2018 года и подписал соглашение с «Ростовом».

Сегодня Гулиев прибыл в расположение красно-белых в ОАЭ, где проведет с командой учебно-тренировочный сбор.

«Настроение отличное, рад, что вернулся. О задачах пока не думал, только прилетел. Начнем тренировки, а там посмотрим. Прилетел из Турции в Москву и оттуда уже в ОАЭ. Сегодня начнем тренироваться», - цитирует Гулиева Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что трансфер полузащитника обойдется «Спартаку» в 60 млн рублей. Зарплата хавбека составит 1,2 млн евро в год.

В текущем сезоне Гулиев провел за «Ростов» 15 матчей, в которых забил один мяч и сделал четыре результативные передачи.