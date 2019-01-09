Сборная Узбекистана в концовке вырвала победу в матче Кубка Азии с Оманом - Советский спорт
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Футбол09 января 2019 18:22Источник: «Советский спорт»

Сборная Узбекистана в концовке вырвала победу в матче Кубка Азии с Оманом

В матче первого тура группового этапа Кубка Азии сборная Узбекистана обыграла команду Оман со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Одил Ахмедов (34-я минута) и Эльдор Шомуродов (86), а в составе Омана единственный мяч забил Мохсин аль-Гассани (72).

В параллельной игре группы F Япония переиграла Туркменистан – 3:2.

Таким образом, по итогам первого тура квартет с тремя очками возглавляют японцы и узбекистанцы. В следующем матче турнира сборная Узбекистана 13 января сыграет с Туркменистаном, а Япония в тот же день встретится с Оманом.

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