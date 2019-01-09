Защитник «Ростова» Скопинцев близок к переходу в «Зенит» - Советский спорт
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Футбол09 января 2019 19:39Источник: «Спорт день за днем»

Защитник «Ростова» Скопинцев близок к переходу в «Зенит»

«Зенит» близок к завершению трансфера защитника «Ростова» Дмитрия Скопинцева, сообщает «Спорт День за Днем».

По информации издания, петербургский клуб объявит о подписании контракта с 21-летним футболистом до отъезда на первый сбор в Катар 15 января.

Авторитетный немецкий порта Transfermarkt.de оценивает стоимость защитника в 4,5 миллиона евро. Его действующий контракт с «Ростовом» рассчитан до 2023 года.

Напомним, Скопинцев являлся футболистом «Зенита» в 2014-2015 годах, но выступал только за молодежный состав. Позже он перешел в немецкий «РБ Лейпциг», затем выступал за австрийскую команду «Лиферинг», а в 2016 году присоединился к «Ростову». В 2017 году на правах аренды играл за «Балтику».

В текущем сезоне Дмитрий принял участие 17 матчах «Ростова» во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативных передачи.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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