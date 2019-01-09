Шишкин на правах аренды перейдет в «Крылья Советов» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол09 января 2019 20:03

Шишкин на правах аренды перейдет в «Крылья Советов»

Защитник «Краснодара» Роман Шишкин оставшуюся часть сезона на правах аренды проведет в «Крыльях Советов», об этом сообщил директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов.

– Роман Шишкин проведет вторую часть сезона-2018/19 в «Крыльях Советов» на правах аренды. Вопрос считается решенным, и все формальности улажены.

В ближайшее время футболист пройдет медосмотр и присоединится к команде, – приводит слова Шикунова ТАСС.

Напомним, 31-летний футболист перешел в «Краснодар» из «Локомотива» летом 2017 года. В текущем сезоне Роман в составе «быков» принял участие в семи играх и забил один мяч.

Таблица трансферов РПЛ здесь

#Футбол-Россия#рпл#фк краснодар#фк крылья советов#шишкин роман#Возможные трансферы
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта