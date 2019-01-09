Шишкин на правах аренды перейдет в «Крылья Советов»

Футбол 09 января 2019 20:03

Защитник «Краснодара» Роман Шишкин оставшуюся часть сезона на правах аренды проведет в «Крыльях Советов», об этом сообщил директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов.

– Роман Шишкин проведет вторую часть сезона-2018/19 в «Крыльях Советов» на правах аренды. Вопрос считается решенным, и все формальности улажены.

В ближайшее время футболист пройдет медосмотр и присоединится к команде, – приводит слова Шикунова ТАСС.

Напомним, 31-летний футболист перешел в «Краснодар» из «Локомотива» летом 2017 года. В текущем сезоне Роман в составе «быков» принял участие в семи играх и забил один мяч.