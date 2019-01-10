Ринат Билялетдинов: Решение расстаться с Еременко объяснили дежурными фразами - Советский спорт
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Футбол10 января 2019 06:29Источник: «Известия»Автор: Гичунцев Артур

Ринат Билялетдинов: Решение расстаться с Еременко объяснили дежурными фразами

Ранее сообщалось, что 31-летний хавбек может перейти в "Краснодар" или "Ростов".

Экс-наставник "Рубина" Ринат Билялетдинов высказался об уходе из московского "Спартака" финского полузащитника Романа Еременко.

«Решение расстаться с Ерёменко объяснили слишком дежурными фразами. Уверен, что при должной подготовке он способен выступать на высоком уровне ещё не один год. Возможно, причина кроется в финансовой составляющей.

Ерёменко не самый дешевый футболист, и, может быть, руководство «Спартака» решило сделать ставку на более бюджетный и перспективный вариант», – цитируют Билялетдинова «Известия».

Напомним, Еременко перешел в "Спартак" в августе 2018 на правах свободного агента. За это время он провел 7 матчей и не отметился голевыми действиями на поле.

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