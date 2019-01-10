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Футбол10 января 2019 07:47Источник: FourFourTwoАвтор: Гичунцев Артур

Симеоне прокомментировал слухи о возможном трансфере Мораты

Ранее сообщалось, что "Атлетико" составит конкуренцию "Севилье" за бывшего игрока "Реала".

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне ответил на вопрос о возможном переходе нападающего "Челси" Альваро Мораты.

"Сейчас все мои мысли связаны с матчем против "Леванте". Я не буду говорить об игроках, которые выступают за другие команды.

При этом я не могу ничего подтвердить или опровергнуть, потому что жду действий от клуба. Нужно подождать до 31 января", – цитирует аргентинца FourFourTwo.

Ранее сообщалось, что "Атлетико" пытался приобрести игрока еще в 2017 году, а инициатором сделки был именно Симеоне.

В текущем сезоне 26-летний Мората провел 24 матча и забил 9 голов.

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