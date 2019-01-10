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Футбол10 января 2019 08:14Источник: The GuardianАвтор: Гичунцев Артур

СМИ: Рэмзи согласовал пятилетний контракт с «Ювентусом»

Валлиец станет самым высокооплачиваемым футболистом команды после Криштиану Роналду.

Хавбек лондонского "Арсенала" Аарон Рэмзи продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает The Guardian, летом 2019 года полузащитник пополнит ряды "Ювентуса" на правах свободного агента.

Отмечается, что игрок сборной Уэльса подпишет пятилетнее соглашение с туринским клубом на общую сумму в 40 млн евро.

Напомним, Рэмзи выступает за "пушкарей" с 2008 года. В нынешнем сезоне он провёл 25 матчей, забил 3 гола и отдал 8 голевых передач.

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