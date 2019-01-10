ЦСКА сообщил, что Акинфеев пропустит первые дни сборов в Испании

Футбол 10 января 2019 10:24 Источник: ПФК ЦСКА Автор: Гичунцев Артур

В текущем сезоне голкипер провел 23 матча, пропустил 14 голов и 13 раз оставлял ворота "сухими".

Сегодня, 10 января, московский ЦСКА отправился в Испанию на первый тренировочный сбор.

Как сообщает пресс-служба армейцев, капитан команды Игорь Акинфеев не полетел вместе с партнерами, поскольку получил несколько дополнительных дней отдыха и присоединится к своим одноклубникам позже.

Отмечается, что в составе ЦСКА из Москвы в Испанию отправились Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Ильзат Ахметов, Иван Обляков, Федор Чалов, Константин Кучаев, Никита Чернов, Тимур Жамалетдинов, Дмитрий Ефремов, Наир Тикнизян, Виталий Жиронкин, Такума Нисимура, Илья Помазун, Георгий Кырнац, а также выпускник ДЮСШ ПФК ЦСКА голкипер Николай Радченко.

Остальные игроки ЦСКА прибудут в Кампоамор из других городов.