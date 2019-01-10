«Барселона» выиграла борьбу за полузащитника «Аякса» де Йонга - Советский спорт
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Футбол10 января 2019 11:26Источник: Mundo DeportivoАвтор: Гичунцев Артур

«Барселона» выиграла борьбу за полузащитника «Аякса» де Йонга

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Хавбек "Аякса" Френки де Йонг продолжит карьеру в чемпионате Испании. Согласно источнику, следующим клубом голландского футболиста станет "Барселона".

Отмечается, что полузащитник дал согласие на трансфер, а его контракт с новым клубом будет рассчитан на пять лет. Сумма сделки составит 75 млн евро.

Ранее сообщалось, что за игрока ведут борьбу "Бавария", "ПСЖ", мадридский "Реал" и "Манчестер Сити".

В текущем сезоне 21-летний хавбек провел 27 матчей, забил 4 гола и отдал 1 голевой пас.

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