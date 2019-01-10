Форвард «Витесса»: У Слуцкого есть идеи, к которым мы не привыкли в Голландии

Футбол 10 января 2019 12:07 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

Бывший наставник московского ЦСКА возглавил команду в марте 2018 года.

Нападающий «Витесса» Брайан Линссен поделился впечатлениями от работы с российским специалистом Леонидом Слуцким.

«У тренера есть некоторые идеи, к которым мы не привыкли в Голландии, например персональная опека. Слуцкий добился успеха в ЦСКА с ними, но там в его распоряжении были топ-футболисты.

На сборах мы попытаемся довести все до автоматизма, потому что иногда мы долго думаем на поле», – приводит слова нападающего "Газета.Ru" со ссылкой на Omroepgelderland.

На данный момент «Витесс» занимает пятое место в таблице чемпионата страны, набрав 26 очков. Клуб отстает от лидирующего «ПСВ» на 22 балла.