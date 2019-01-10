Форвард «Витесса»: У Слуцкого есть идеи, к которым мы не привыкли в Голландии - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол10 января 2019 12:07Источник: «Газета.Ru»Автор: Гичунцев Артур

Форвард «Витесса»: У Слуцкого есть идеи, к которым мы не привыкли в Голландии

Бывший наставник московского ЦСКА возглавил команду в марте 2018 года.

Нападающий «Витесса» Брайан Линссен поделился впечатлениями от работы с российским специалистом Леонидом Слуцким.

«У тренера есть некоторые идеи, к которым мы не привыкли в Голландии, например персональная опека. Слуцкий добился успеха в ЦСКА с ними, но там в его распоряжении были топ-футболисты.

На сборах мы попытаемся довести все до автоматизма, потому что иногда мы долго думаем на поле», – приводит слова нападающего "Газета.Ru" со ссылкой на Omroepgelderland.

На данный момент «Витесс» занимает пятое место в таблице чемпионата страны, набрав 26 очков. Клуб отстает от лидирующего «ПСВ» на 22 балла.

#чемпионат голландии по футболу#фк витесс#слуцкий леонид#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта