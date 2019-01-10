«Спартак» сыграет с «Локомотивом» из Ташкента на сборе в Дубае - Советский спорт
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Футбол10 января 2019 12:41Источник: ФК «Спартак»Автор: Липкин Антон

«Спартак» сыграет с «Локомотивом» из Ташкента на сборе в Дубае

Красно-белые начали готовиться к возобновлению сезона.

«Спартак» сообщил на официальном сайте клуба о проведении одного контрольного матча на первом зимнем сборе в Дубае.

16 января соперником красно-белых станет действующий чемпион Узбекистана – «Локомотив» из Ташкента.

Напомним, накануне «Спартак» прилетел в Дубай и вечером провел первую тренировку в новом году.

Главный тренер команды Олег Кононов взял на сбор 31 игрока. При этом голкипер Артем Ребров, защитники Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко и Самуэль Жиго, а также полузащитник Фернандо продолжают восстановление после травм.

Сбор в ОАЭ продлится до 16 января, после чего команда вернется в Москву, а 19 января отправится в Катар, где примет участие в предсезонном турнире с участием «Зенита», «Локомотива» и «Ростова».

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