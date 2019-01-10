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Футбол10 января 2019 14:31Источник: Sport24.ruАвтор: Липкин Антон

ЦСКА отдаст Гордюшенко и Макарова в аренду

Игроки продолжат сезон в ФНЛ.

Полузащитники ЦСКА Астемир Гордюшенко и Александр Макаров проведут весеннюю часть сезона на правах аренды в клубах ФНЛ, сообщает Sport24.ru.

21-летний Гордюшенко будет играть за «Тюмень», а 22-летний Макаров – в «Авангарде».

В нынешнем сезоне Гордюшенко выходил на поле в трех матчах и в общей сложности провел на поле 144 минуты. На его счету голевая передача в матче премьер-лиги с «Арсеналом» (3:0).

А Макаров пропустил всю первую часть сезона из-за разрыва передней крестообразной связки, который он получил на тренировке в июне.

Напомним, после 24 туров ФНЛ «Авангард» занимает третье место, а «Тюмень» – 18-е.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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