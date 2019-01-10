Зобнин завершал тренировку «Спартака» по индивидуальной программе - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол10 января 2019 14:56Источник: ФК «Спартак»Автор: Липкин Антон

Зобнин завершал тренировку «Спартака» по индивидуальной программе

Концовку прошлого года полузащитник пропустил из-за травмы колена.

«Спартак» приступил к двухразовым тренировкам на сборе в Дубае, сообщает официальный сайт клуба.

В четверг первая часть утреннего занятия носила силовой характер и, в частности, включала в себя упражнения на координацию, после чего игроки стали тренироваться с мячом и работали над завершением атак.

Ближе к концу тренировки полузащитник Роман Зобнин и защитник Павел Маслов в рамках профилактики перешли на индивидуальную программу.

Напомним, концовку первой части сезона Зобнин пропустил из-за травмы колена, полученной 25 ноября в первом матче команды под руководством Олега Кононова – с «Крыльями Советов».

Защитники Андрей Ещенко, Сальваторе Боккетти, Самуэль Жиго, а также полузащитник Фернандо остались в отеле, где занимались в тренажерном зале под руководством нового физиотерапевта Хорхе Каталана.

В то же время голкипер Артем Ребров, также продолжающий восстановление после травмы, активно работал с вратарской группой и помогал тренеру вратарей Даниэлу-Овидиу Тудору, после чего выполнил индивидуальную программу.

Сбор «Спартака» в ОАЭ продлится до 16 января. В последний его день у красно-белых запланирован контрольный матч с «Локомотивом» из Ташкента.

#рпл#фк спартак#зобнин роман#маслов павел#ещенко андрей#боккетти сальваторе#жиго самуэль#фернандо лукас мартинс#ребров артем#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта