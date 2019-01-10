Зобнин завершал тренировку «Спартака» по индивидуальной программе

Футбол 10 января 2019 14:56 Источник: ФК «Спартак» Автор: Липкин Антон

Концовку прошлого года полузащитник пропустил из-за травмы колена.

«Спартак» приступил к двухразовым тренировкам на сборе в Дубае, сообщает официальный сайт клуба.

В четверг первая часть утреннего занятия носила силовой характер и, в частности, включала в себя упражнения на координацию, после чего игроки стали тренироваться с мячом и работали над завершением атак.

Ближе к концу тренировки полузащитник Роман Зобнин и защитник Павел Маслов в рамках профилактики перешли на индивидуальную программу.

Напомним, концовку первой части сезона Зобнин пропустил из-за травмы колена, полученной 25 ноября в первом матче команды под руководством Олега Кононова – с «Крыльями Советов».

Защитники Андрей Ещенко, Сальваторе Боккетти, Самуэль Жиго, а также полузащитник Фернандо остались в отеле, где занимались в тренажерном зале под руководством нового физиотерапевта Хорхе Каталана.

В то же время голкипер Артем Ребров, также продолжающий восстановление после травмы, активно работал с вратарской группой и помогал тренеру вратарей Даниэлу-Овидиу Тудору, после чего выполнил индивидуальную программу.

Сбор «Спартака» в ОАЭ продлится до 16 января. В последний его день у красно-белых запланирован контрольный матч с «Локомотивом» из Ташкента.