Полузащитник сборной Украины согласовал контракт с «Ромой»

Футбол 10 января 2019 15:45 Источник: Сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Генка» и сборной Украины Руслан Малиновский в скором времени может стать игроком «Ромы». Об этом сообщает сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, 25-летний футболист уже согласовал условия контракта с римским клубом. В настоящее время продолжаются переговоры между клубами.

Отмечается, что переход Малиновского в «Рому» может состояться в летнее трансферное окно. Сумма трансфера украинца оценивается в 12 млн евро, не считая бонусы.

В текущем сезоне чемпионата Бельгии Малиновский провел за «Генк» 19 матчей и забил восемь мячей. За сборную Украины полузащитник сыграл 18 игр, забив два мяча.