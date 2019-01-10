Кристиан Херц: Интерес «Спартака»? Я рад, что мое имя связывают с таким великим клубом

Футбол 10 января 2019 15:52 Источник: Sport.sk Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Вулверхэмптона» Кристиан Херц, выступающий на правах аренды за «ДАК 1904», прокомментировал слухи об интересе к нему «Спартака».

«Я слышал об этом, даже что-то читал в Интернете. Но ничего больше сказать вам не могу. Я действительно не знаю, правда это или нет. Хоть в России и очень холодно, но я рад, что мое имя связывают с таким великим клубом», - цитирует Херца sport.sk.

Контракт 20-летнего словака с «Вулверхэмптоном» рассчитан до 2020 года. В текущем сезоне Херц провел 25 матчей за «ДАК 1904», в которых забил три мяча и сделал пять результативных передач.