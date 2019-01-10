Вагит Алекперов оказался крупнейшим акционером "Спартака"

Футбол 10 января 2019 16:08 Источник: РБК Автор: Липкин Антон

Компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, ранее контролировала 70 процентов капитала клуба.

Компания Moran Trading Resources Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, вышла из числа акционеров «Спартака», сообщает РБК со ссылкой на базу СПАРК.

Ранее Moran Trading Resources Ltd контролировала 70 процентов капитала клуба. Теперь большая часть акций красно-белых принадлежит двум российским компаниям – ООО «Спорт-Холдинг» и АО «Капитальные активы». Вместе они владеют 67,44 процента капитала «Спартака». Еще 30,56% капитала клуба контролирует гражданин России, имя которого в СПАРКе не раскрывается.

Отметим, что «Спорт-Холдинг» и «Капитальные активы» почти в равных долях подконтрольны крупнейшим акционерам «Лукойла» Вагиту Алекперову и Леониду Федуну - у них по 36,7% и 32,7% акций соответственно.