Жозе Моуринью: На данный момент у меня нет желания работать в Португалии

Футбол 10 января 2019 17:07 Автор: Сметанникова Дарья

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью опроверг информацию, что он может возглавить «Бенфику».

«Никогда на протяжении своей карьеры я не подтверждал, но и не отрицал наличие предложений. Никогда не был вовлечен в эту игру подкармливания слухов. Я не хочу работать в «Бенфике», но лучший способ выразить уважение такому великому клубу и его великолепному президенту — сказать, что я не получал предложение. Если бы получал, «Бенфика» первой бы узнала о моем решении. Но, чтобы прекратить все спекуляции по этой теме, скажу, что на данный момент у меня нет желания работать в Португалии.

«Бенфике» лучше поддержать Бруно Лаге и спокойно подумать о будущем. На данный момент меня все устраивает. Мне нравится, что, когда я не работаю, люди не говорят обо мне. Итак, на данный момент я не вариант для «Бенфики», - приводит слова Моуринью Portuguese Soccer.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» отправил в отставку 55-летнего наставника после поражения от «Ливерпуля» (1:3) в 17-м туре английской премьер-лиги. Позже стало известно, что Моуринью получил больше 16 млн евро за расторжение контракта.