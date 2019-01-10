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Футбол10 января 2019 18:28Источник: ПФК ЦСКА

Гусев вернулся в ЦСКА. Он будет тренером в клубной академии

Трехкратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Ролан Гусев начнет тренерскую карьеру в академии армейцев.

Как сообщает пресс-служба армейцев, Гусев будет помогать Максиму Бокову в работе с командой 2004 года рождения.

Напомним, что Гусев выступал за ЦСКА в 2002–2007 годах.

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