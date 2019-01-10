Гусев вернулся в ЦСКА. Он будет тренером в клубной академии

Трехкратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Ролан Гусев начнет тренерскую карьеру в академии армейцев.
Как сообщает пресс-служба армейцев, Гусев будет помогать Максиму Бокову в работе с командой 2004 года рождения.
Напомним, что Гусев выступал за ЦСКА в 2002–2007 годах.
3-кратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА в составе #ЦСКА Ролан Гусев возвращается в наш клуб и начнет тренерскую карьеру в армейской академии! Успехов в новом качестве, Ролан! 🔴🔵 https://t.co/LsBpwDf275 pic.twitter.com/1oToPHprqx— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 10 января 2019 г.