Сергей Герасимец: У «Зенита» хватает хороших футболистов, чтобы решать любые задач

Футбол 10 января 2019 18:38 Источник: «Евро-футбол.ру»

Бывший нападающий «Зенита» Сергей Герасимец поделился мнением о зимней трансферной кампании.

- У «Зенита» квалифицированный состав. Считаю, он самый сильный в РПЛ. Поэтому приобретения должны быть точечными. Возможно, есть смысл купить центрального защитника. Да и то в команде есть Иванович, Мевля, вернулся Новосельцев, есть Маммана, который оправляется после травмы. То есть, у «Зенита» на каждую позицию имеется как минимум по два исполнителя. Вопрос в том, как их мотивировать и подготовить, чтобы это был единый коллектив. Не всегда приобретение даже сильного футболиста является усилением для команды. Мы видим это на примере «Локомотива», куда пришел Смолов и не смог усилить «железнодорожников». Да и у «Зенита» в прошлом году пришел Маркизио и что? Все говорили, вот, придет звездный игрок, а я не вижу ему места в основном составе на сегодня. К покупкам нужно относиться очень аккуратно. У «Зенита» хватает хороших футболистов, чтобы решать любые задач, - передает слова Герасимца «Евро-Футбол.ру».

Напомним, что после 17-ти туров чемпионата России «Зенит», набрав 34 очка, лидирует в турнирной таблице РПЛ.