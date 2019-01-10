Унаи Эмери: «Арсенал» не сможет покупать игроков в январе

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери сообщил, что клуб не сможет покупать игроков в зимнее трансферное окно.
- Мы не может совершать сделки в январе. Есть только варианты с арендой.
У меня нет информации о ситуации с трансфером Дениса Суареса.
Я знаю, что клуб работает над поиском футболистов, способных усилить состав. Я знаю этих игроков. Это очень хорошие игроки. Но я не могу еще кого-то подписать приводит слова Эмери Goal.com.
Напомним, что ранее сообщалось, что «Арсенал» в январе попытается приобрести полузащитника «Далянь Ифан» Янника Феррейра-Карраско.