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Футбол10 января 2019 19:09Источник: Goal.com

Унаи Эмери: «Арсенал» не сможет покупать игроков в январе

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери сообщил, что клуб не сможет покупать игроков в зимнее трансферное окно.

- Мы не может совершать сделки в январе. Есть только варианты с арендой.

У меня нет информации о ситуации с трансфером Дениса Суареса.

Я знаю, что клуб работает над поиском футболистов, способных усилить состав. Я знаю этих игроков. Это очень хорошие игроки. Но я не могу еще кого-то подписать приводит слова Эмери Goal.com.

Напомним, что ранее сообщалось, что «Арсенал» в январе попытается приобрести полузащитника «Далянь Ифан» Янника Феррейра-Карраско.

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