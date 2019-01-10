Андрей Аршавин: Все решения «Спартака» на данный момент выглядят логичными - Советский спорт
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Футбол10 января 2019 19:22Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

Андрей Аршавин: Все решения «Спартака» на данный момент выглядят логичными

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин выступил экспертом на «Матч Премьер», где прокомментировал работу «Спартака» в зимнее трансферное окно.

Ранее стало известно, что «Спартак» расторг контракты с Александром Самедовым, Марко Петковичем, Джано Ананидзе и Романом Еременко.

«Все решения «Спартака» на данный момент выглядят логичными. В уходе Петковича нет ничего удивительного, особенно для тех, кто вырос в «Спартаке». Удивлялись, как он попал туда. Попов не смог реализовать себя так, как он может и умеет. То есть все закономерно.

Джано еще когда я играл, считался перспективным. Он все перспективный и перспективный, а за «Спартак» по большому счету хорошо не играл, хотя ему уже за 25 лет.

Самедов очень помог команде в чемпионский сезон. Думаю, когда его брали, даже не рассчитывали, что он прямо плеяду лет проведет в «Спартаке». Не думаю, что с ним разрывают контракт. Даже если разрывают, то стороны договорились и переход устраивает всех», - считает Аршавин.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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