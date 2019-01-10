Коноплянка может покинуть «Шальке» из-за посещения ночного клуба - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол10 января 2019 20:55Источник: BildАвтор: Сметанникова Дарья

Коноплянка может покинуть «Шальке» из-за посещения ночного клуба

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка в ближайшее время может покинуть клуб из-за конфликта с главным тренером Доменико Тедеско.

По информации Bild, Коноплянка и еще несколько игроков были выставлены на трансфер из-за посещения ночного клуба после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» (1:3).

Кроме Коноплянки в ночном клубе побывали Матия Настасич, Амин Харит, Франко Ди Санто, Омар Маскарель и Александер Нюбель.

В текущем сезоне украинский полузащитник провел за «Шальке» 14 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

#коноплянка евгений#фк шальке#тедеско доменико
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта