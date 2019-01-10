Коноплянка может покинуть «Шальке» из-за посещения ночного клуба

Футбол 10 января 2019 20:55 Источник: Bild Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка в ближайшее время может покинуть клуб из-за конфликта с главным тренером Доменико Тедеско.

По информации Bild, Коноплянка и еще несколько игроков были выставлены на трансфер из-за посещения ночного клуба после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» (1:3).

Кроме Коноплянки в ночном клубе побывали Матия Настасич, Амин Харит, Франко Ди Санто, Омар Маскарель и Александер Нюбель.

В текущем сезоне украинский полузащитник провел за «Шальке» 14 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.