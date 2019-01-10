Защитник «Краснодара» продолжит карьеру в «Младе-Болеслав»

Футбол 10 января 2019 21:16 Источник: ФК «Краснодар»

Защитник «Краснодара-2» Алексей Татаев проведет оставшуюся часть сезона на правах аренды в ФК «Млада-Болеслав».

Как сообщает пресс-служба «Краснодара», соответствующие соглашения между клубами были заключены сроком до декабря 2019 года.

В текущем сезоне ФНЛ Татаев сыграл 16 матчей. Также защитник провел два поединка в ПФЛ (зона «Юг») и одну встречу в молодежном первенстве РПЛ.

Напомним, что в составе «Млады Болеслав» на правах аренды играет еще один футболист «Краснодара» - нападающий Николай Комличенко, который является лучшим бомбардиром чемпионата Чехии.