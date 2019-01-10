«Вест Хэм» отказывается вести переговоры о трансфере Арнаутовича

Футбол 10 января 2019 21:34 Источник: ФК «Вест Хэм» Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий «Вест Хэма» Марко Арнаутович, скорее всего, останется в клубе до конца сезона. Английский клуб отказался отпускать австрийца в другой клуб.

Ранее брат и агент футболиста Даниэль Арнаутович сообщил, что Марко хочет перейти в один из клубов чемпионата Китая, предложение которого в размере 36 млн фунтов стерлингов было отклонено руководством «Вест Хэма».

«Марко Арнаутович имеет действующий контракт с клубом, и мы ожидаем, что он и его представители будут уважать его. Он не продается», - говорится в заявлении «молотобойцев» в твиттере.

В текущем сезоне Арнаутович провел за «Вест Хэм» 15 матчей в АПЛ, в которых забил семь мячей.