«Вест Хэм» отказывается вести переговоры о трансфере Арнаутовича - Советский спорт
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Футбол10 января 2019 21:34Источник: ФК «Вест Хэм»Автор: Сметанникова Дарья

«Вест Хэм» отказывается вести переговоры о трансфере Арнаутовича

Нападающий «Вест Хэма» Марко Арнаутович, скорее всего, останется в клубе до конца сезона. Английский клуб отказался отпускать австрийца в другой клуб.

Ранее брат и агент футболиста Даниэль Арнаутович сообщил, что Марко хочет перейти в один из клубов чемпионата Китая, предложение которого в размере 36 млн фунтов стерлингов было отклонено руководством «Вест Хэма».

«Марко Арнаутович имеет действующий контракт с клубом, и мы ожидаем, что он и его представители будут уважать его. Он не продается», - говорится в заявлении «молотобойцев» в твиттере.

В текущем сезоне Арнаутович провел за «Вест Хэм» 15 матчей в АПЛ, в которых забил семь мячей.

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