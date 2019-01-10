Икарди – о продлении контракта: Только когда «Интер» сделает правильное и конкретное предложение

Футбол 10 января 2019 22:14 Источник: Instagram

Нападающий Мауро Икарди прокомментировал ситуацию подписанием нового соглашения с «Интером».

- Хочу разъяснить всем болельщикам, читающим псевдожурналистов и «серьезные» газеты, которые пишут, не зная и не имея реального представления о фактах, что продление моего контракта произойдет только тогда, когда «Интер» сделает правильное и конкретное предложение. Только после этого мы сможем говорить об обновлении моего контракта правду, оставив в стороне ложь, которая была распространена, - написал Икарди в Instagram.

Ранее жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди Ванда Нара заявила, что футболист не будет продлевать контракт с миланским клубом. Миланский клуб предложил 25-летнему аргентинцу зарплату в размере 7 миллионов евро. Однако Икарди изъявил желание получать не менее 8 млн евро за сезон.

Действующий контракт Икарди с «Интером» действует до 2021 года. В текущем сезоне футболист провел 18 матчей за команду и записал на свой счет 12 мячей.