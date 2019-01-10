Тренер по физподготовке Гранеро вернулся в ЦСКА

Футбол 10 января 2019 23:23 Источник: ПФК ЦСКА

Тренер по физической подготовке Паулино Гранеро вернулся в ЦСКА.

Как сообщает пресс-служба армейской команды, в четверг Гранеро принял участие в тренировке ЦСКА на сборе в Кампоаморе.

Ранее ЦСКА сообщил трехкратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА в составе красно-синих Ролан Гусев начнет тренерскую карьеру в академии армейцев.