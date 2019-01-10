Тренер по физподготовке Гранеро вернулся в ЦСКА

Тренер по физической подготовке Паулино Гранеро вернулся в ЦСКА.
Как сообщает пресс-служба армейской команды, в четверг Гранеро принял участие в тренировке ЦСКА на сборе в Кампоаморе.
Ранее ЦСКА сообщил трехкратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА в составе красно-синих Ролан Гусев начнет тренерскую карьеру в академии армейцев.
И смотрите, кто с нами 😉 В команду вернулся тренер по физподготовке Паулино Гранеро, который сегодня уже участвовал в проведении занятия! #Кампоамор2019 pic.twitter.com/KWEBRUZypk— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 10 января 2019 г.