Тимур Журавель: Мхитарян теоретически интересен всем клубам РПЛ

Футбол 10 января 2019 23:38 Источник: Twitter.com

Комментатор Тимур Журавель выразил уверенность, что информация о возможном переходе полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна в «Зенит» не соответствует действительности.

«Сегодня общались с Генрихом на базе «Арсенала». Мимо пробегал Эмери, бросив на ходу: ждем, когда вернешься, ты нам очень нужен! Уверен, что инфа про «Зенит» – утка. Просто Мхитарян теоретически интересен всем клубам РПЛ», - написал Журавель в Twitter.

Ранее армянский журналист Грач Хачатрян сообщил, что Мхитарян попал в сферу интересов «Зенита».

Добавим, что действующий контракт 29-летнего полузащитника с «Арсеналом» действует до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость Мхитаряна оценивается в 30 миллионов евро. В текущем сезоне армянский футболист провел 14 матчей за «Арсенал» в чемпионате Англии и забил четыре мяча.