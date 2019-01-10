Жозе Моуринью: Возвращение в «Реал» или «Интер» стало бы большой честью для меня

Футбол 10 января 2019 23:53 Источник: Football Italia

Португальский тренер Жозе Моуринью заявил, что его возвращение в «Реал» или «Интер» станет для него большой честью.

- Возвращение в «Реал» или «Интер» стало бы большой честью для меня, но на сегодняшний день я не контактирую ни с этими клубами, ни с какими-либо другими.

Когда тренер или футболист возвращается в клуб, это означает, что здесь он сделал что-то позитивное. Именно так я себя чувствовал, когда возвращался в «Челси».

Когда профессионал получает приглашение от бывшего клуба, это большая честь. Если они к вам обращаются, значит они знают вашу ценность.

Сейчас я имею право расслабиться, подождать, успеть критически оценить себя и спокойно проанализировать все, что я пережил за последние несколько лет, чтобы иметь возможность подумать и подготовиться к следующему этапу своей карьеры, - цитирует Моуринью Football Italia со ссылкой на Correio da Manha TV.

Ранее Моуринью опроверг информацию, что он может возглавить «Бенфику».

Напомним, «Манчестер Юнайтед» отправил в отставку 55-летнего наставника после поражения от «Ливерпуля» (1:3) в 17-м туре английской премьер-лиги. Позже стало известно, что Моуринью получил больше 16 млн евро за расторжение контракта.