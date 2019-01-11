«Барселона» предложила «Челси» обменять Виллиана на Малкома - Советский спорт
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Футбол11 января 2019 01:36

«Барселона» предложила «Челси» обменять Виллиана на Малкома

«Барселона» возобновила попытки приобрести полузащитника «Челси» Виллиана.

Как сообщает Sky Sports, руководство каталонского клуба готово обменять 30-летнего бразильца на полузащитника Филипе Малкома.

Напомним, 30-летний Виллиан выступает за «Челси» с августа 2013 года. За это время он провел 267 матчей в составе «синих» и записал на свой счет 48 голов и 45 результативных передач. Действующий контракт Виллиана с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2020 года. Летом «Барселона» уже предпринимала попытку приобрести бразильца и предлагала за полузащитника 55 миллионов фунтов.

Добавим, что 21-летний Малком перешел в «Барселону» из «Бордо» в конце июля 2018 года за 38 миллионов фунтов, заключив с каталонским клубом соглашение сроком на пять лет.

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