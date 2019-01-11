Владимир Федотов: Дотянуться до еврокубков "Оренбургу" непросто, но возможно

Футбол 11 января 2019 08:35 Источник: «Известия» Автор: Спирин Дмитрий

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов полагает, что его команда уже по итогам текущего сезона способна попасть в еврокубки.

"Надо четко понимать: дотянуться до еврокубков непросто, но возможно. Но надо отталкиваться от перспектив. Нужно быть готовыми к Европе и мощно стоять на ногах. Иначе игра на два фронта может разорвать команду.

Да и инфраструктура должна быть готова к этому. Прыгнуть выше головы в отдельном сезоне можно. Но что потом? Такие ситуации для многих команд оказывались плачевны. Игра в еврокубках требует баланса во всех отношениях - и спортивном, и инфраструктурном. Все до единой службы клуба должны быть на высочайшем уровне. И состав должен иметь хорошую обойму равноценных футболистов, - цитируют тренера "Известия".

После 17 туров команда занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.