«Арсенал» и «Енисей» претендуют на Петковича

Футбол 11 января 2019 09:23 Автор: Липкин Антон

Бывший защитник «Спартака» стал свободным агентом.

Защитник Марко Петкович, ранее выступавший за «Спартак», может продолжить карьеру в «Арсенале» или «Енисее», сообщается на странице болельщиков тульского клуба «В Контакте».

Во вторник 26-летний серб стал свободным агентом после того, как по обоюдному соглашению расторг контракт с красно-белыми.

Не исключено, что Петкович останется в России, так как получил предложение от «Арсенала». Первоначальные переговоры сторон уже прошли и завершились успешно. «Арсенал» готов подписать с защитником контракт до конца сезона с возможностью продления. При этом в борьбу за игрока также включился «Енисей», рассчитывающий перебить предложение из Тулы.

Петкович выступал за «Спартак» с июля 2017 года. За полтора сезона он выходил на поле в 16 матчах.