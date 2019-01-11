«Арсенал» и «Енисей» претендуют на Петковича - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол11 января 2019 09:23Автор: Липкин Антон

«Арсенал» и «Енисей» претендуют на Петковича

Бывший защитник «Спартака» стал свободным агентом.

Защитник Марко Петкович, ранее выступавший за «Спартак», может продолжить карьеру в «Арсенале» или «Енисее», сообщается на странице болельщиков тульского клуба «В Контакте».

Во вторник 26-летний серб стал свободным агентом после того, как по обоюдному соглашению расторг контракт с красно-белыми.

Не исключено, что Петкович останется в России, так как получил предложение от «Арсенала». Первоначальные переговоры сторон уже прошли и завершились успешно. «Арсенал» готов подписать с защитником контракт до конца сезона с возможностью продления. При этом в борьбу за игрока также включился «Енисей», рассчитывающий перебить предложение из Тулы.

Петкович выступал за «Спартак» с июля 2017 года. За полтора сезона он выходил на поле в 16 матчах.

Таблица трансферов РПЛ здесь

#рпл#фк арсенал тула#фк енисей#петкович марко#фк спартак#Возможные трансферы#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта