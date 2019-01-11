Мурад Мусаев: В зимнее трансферное окно приобретения делать сложно - Советский спорт
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Футбол11 января 2019 11:05Источник: ФК «Краснодар»Автор: Спирин Дмитрий

Мурад Мусаев: В зимнее трансферное окно приобретения делать сложно

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о проблемах комплектования команды.

«В зимнее трансферное окно приобретения делать достаточно сложно. Команды, которые борются в своих чемпионатах за высокие места, неохотно расстаются с футболистами. Нужно либо переплачивать, либо брать тех, у кого нет игровой практики.

Мы хотели бы, чтобы усиление команды было максимально качественным. Если такой игрок будет, конечно, мы его рассмотрим», - сказал Мусаев в интервью официальному сайту команды.

"Краснодар" после 17 туров идет на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, отставая от "Зенита" на одно очко.

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