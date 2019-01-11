«Ювентус» предпримет попытку приобрести Иско после перехода Рэмзи

Испанец перестал попадать в стартовый состав «Реала».
Полузащитник «Реала» Иско может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает Football Italia.
Ожидается, что на следующей неделе чемпионы Италии оформят переход полузащитника «Арсенала» Аарона Рэмзи, после чего сосредоточатся на работе по трансферу испанца. При этом если Иско и окажется в «Ювентусе», то произойдет это не раньше лета.
Как сообщил журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио, «бьянконери» претендовали на Иско еще пять лет назад, а на этой неделе клуб проинформировал сторону игрока о том, что интерес к нему сохраняется до сих пор.
В нынешнем сезоне полузащитник перестал попадать в стартовый состав «Реала». Во всех турнирах он провел 21 матч, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
При этом осуществлению трансфера может помешать контракт Иско, который он продлил в 2017 году. Новое соглашение рассчитано до 2022 года, а прописанная в нем сумма отступных составляет 700 миллионов евро.