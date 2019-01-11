Джейсон Мурильо: Удовлетворен дебютом за «Барселону» - Советский спорт
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Футбол11 января 2019 12:52Источник: Sport.esАвтор: Липкин Антон

Джейсон Мурильо: Удовлетворен дебютом за «Барселону»

Колумбиец провел первый матч за каталонцев.

Защитник «Барселоны» Джейсон Мурильо рассказал о впечатлениях после своего дебюта за каталонцев.

26-летний колумбиец провел на поле все 90 минут в первом матче 1/8 финала Кубка Испании с «Леванте» (1:2) на стадионе «Сьюдад де Валенсия».

«Я удовлетворен своей первой игрой за «Барселону», – приводит Sport.es слова Мурильо. – Тренер сказал, что мне нужно усердно работать на тренировках, чтобы соответствовать уровню команды и быть готовым к выходу на поле.

Мы понимаем, что гол Коутиньо может оказаться очень важным. Нужно держать в уме ответный матч на нашем стадионе. Гол оставляет нам намного больше шансов. Надеюсь, на «Камп Ноу» у нас все получится, и мы продолжим выступление в Кубке».

Напомним, в конце декабря «Барселона» договорилась с «Валенсией» об аренде Мурильо до конца сезона с опцией выкупа за 25 миллионов евро.

Ответный матч пройдет 17 января в Барселоне.

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