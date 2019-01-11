Роман Павлюченко: Всегда восхищался работой с мячом Самедова

Футбол 11 января 2019 13:47 Источник: Sport24.ru Автор: Спирин Дмитрий

Бывший нападающий сборной России и «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал решение руководства красно-белых расстаться с полузащитником Александром Самедовым.

"Самедов для меня был и остается одним из лучших крайних полузащитников. Я всегда восхищался его игрой и его работой с мячом. Это тот игрок, который внес большой вклад в чемпионство «Спартака».

Он практически каждый сезон отдает очень много голевых передач, что очень важно для крайнего полузащитника, и что очень мало сейчас делают крайние полузащитники. Также он немало забивает, причем важные мячи", - цитирует Павлюченко Sport24.ru.

34-летний Самедов в январе перешел в самарские «Крылья Советов».