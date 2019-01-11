Савин женился на Дарье Говзич

Бывший футболист стал популярным блогером.
Бывший футболист, а ныне популярный блогер Евгений Савин сообщил о своей свадьбе.
«Парни, сорри, я теперь на домашнем после 21:00, никакого футбола (только сериалы), баня – раз в год», – написал 34-летний Савин в инстаграме.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Парни, сорри , я теперь на домашнем после 21:00 , никакого футбола ( только сериалы ) , баня - раз в год 😂😂😂😂❤️ @daria_govzich
Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Savin Evgeny (@sava9)
Напомним, избранницей Савина стала белорусская певица, солистка джазовой группы Sahara Band Дарья Говзич, которой он сделал предложение в августе прошлого года.
Во время игровой карьеры Савин выступал за «Локомотив», «Томь», «Анжи», «Химки», «Амкар», «Крылья Советов», «Урал», «Арсенал», «Луч-Энергию» и «Тюмень».
После этого он вел шоу «Культ тура» на «Матч ТВ», а также был комментатором на «Матч ТВ» и Первом канале. С августа 2018 года Савин ведет блог «КраСава», на который подписаны более 210 тысяч пользователей.