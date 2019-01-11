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Футбол11 января 2019 13:58Автор: Липкин Антон

Савин женился на Дарье Говзич

Бывший футболист стал популярным блогером.

Бывший футболист, а ныне популярный блогер Евгений Савин сообщил о своей свадьбе.

«Парни, сорри, я теперь на домашнем после 21:00, никакого футбола (только сериалы), баня – раз в год», – написал 34-летний Савин в инстаграме.

Напомним, избранницей Савина стала белорусская певица, солистка джазовой группы Sahara Band Дарья Говзич, которой он сделал предложение в августе прошлого года.

Во время игровой карьеры Савин выступал за «Локомотив», «Томь», «Анжи», «Химки», «Амкар», «Крылья Советов», «Урал», «Арсенал», «Луч-Энергию» и «Тюмень».

После этого он вел шоу «Культ тура» на «Матч ТВ», а также был комментатором на «Матч ТВ» и Первом канале. С августа 2018 года Савин ведет блог «КраСава», на который подписаны более 210 тысяч пользователей.

#савин евгений#Футбол-Россия
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