«Балтика» назначила Калешина главным тренером клуба - Советский спорт
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Футбол11 января 2019 14:15Источник: ФК «Балтика»Автор: Сметанникова Дарья

«Балтика» назначила Калешина главным тренером клуба

Евгений Калешин назначен главным тренером «Балтики». Об этом сообщает пресс-служба калининградской команды.

Контракт «Балтики» с Калешиным рассчитан до окончания сезона-2018/19 с возможностью пролонгации. О деталях соглашения не сообщается.

В декабре с поста наставника «Балтики» был уволен Игорь Ледяхов.

Ранее 40-летний специалист входил в тренерский штаб «Краснодара», а также работал наставником в «Краснодаре-2» и «Урожае».

После 24 туров Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Балтика» занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков.

#калешин евгений#фк балтика#фнл#Футбол-Россия
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