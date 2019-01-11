«Балтика» назначила Калешина главным тренером клуба

Футбол 11 января 2019 14:15 Источник: ФК «Балтика» Автор: Сметанникова Дарья

Евгений Калешин назначен главным тренером «Балтики». Об этом сообщает пресс-служба калининградской команды.

Контракт «Балтики» с Калешиным рассчитан до окончания сезона-2018/19 с возможностью пролонгации. О деталях соглашения не сообщается.

В декабре с поста наставника «Балтики» был уволен Игорь Ледяхов.

Ранее 40-летний специалист входил в тренерский штаб «Краснодара», а также работал наставником в «Краснодаре-2» и «Урожае».

После 24 туров Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Балтика» занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков.