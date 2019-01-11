Неймар звонил в «Барселону» пять раз с просьбой вернуться

Нападающий «ПСЖ» Неймар сожалеет об уходе из «Барселоны».
По информации Marca, бразильский форвард пять раз звонил в каталонский клуб, пытаясь вернуться.
Отец и агент Неймара лично разговаривал с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу, просив того помочь возвращению форварда.
«Он разочарован и сожалеет», - такие слова произнес отец Неймара в разговоре Бартомеу.
Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 млн евро. В текущем сезоне 26-летний бразилец провел за парижский клуб 21 матч, забив 18 мячей и сделав девять результативных передач.