Неймар звонил в «Барселону» пять раз с просьбой вернуться

Футбол 11 января 2019 14:20 Источник: Marca Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий «ПСЖ» Неймар сожалеет об уходе из «Барселоны».

По информации Marca, бразильский форвард пять раз звонил в каталонский клуб, пытаясь вернуться.

Отец и агент Неймара лично разговаривал с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу, просив того помочь возвращению форварда.

«Он разочарован и сожалеет», - такие слова произнес отец Неймара в разговоре Бартомеу.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 млн евро. В текущем сезоне 26-летний бразилец провел за парижский клуб 21 матч, забив 18 мячей и сделав девять результативных передач.