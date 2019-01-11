«Балтика» арендовала Глушкова у «Урала»

Футбол 11 января 2019 14:31 Источник: ФК «Урал» Автор: Липкин Антон

Соглашение рассчитано до конца сезона.

Полузащитник «Урала» Никита Глушков проведет весеннюю часть сезона на правах аренды в «Балтике», сообщает официальный сайт «шмелей».

24-летний Глушков принадлежит «Уралу» с января 2017 года. За два года он провел за команду 12 матчей.

«Мы желаем Никите получения большого количества игрового времени на поле, решения спортивных задач и прогресса в футбольном мастерстве», – говорится в заявлении клуба.

Никита Глушков отправился в аренду в @fcbaltika Полузащитник «Урала» будет выступать в Калининграде до конца сезона. Мы желаем Никите получения большого количества игрового времени на поле, решения спортивных задач и прогресса в футбольном мастерстве! pic.twitter.com/Iq7g6mYji5 — ФК Урал (@FCURAL) January 11, 2019

В нынешнем сезоне Глушков играл только за «Урал-2» в зоне «Урал-Поволжье» в ПФЛ и за дублирующий состав в молодежном первенстве.

До перехода в «Урал» Глушков выступал за «Сибирь», в составе которой забил один гол в 25 матчах.

Добавим, что после 24 туров ФНЛ «Балтика» занимает 16-е место.