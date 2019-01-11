«Балтика» арендовала Глушкова у «Урала» - Советский спорт
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Футбол11 января 2019 14:31Источник: ФК «Урал»Автор: Липкин Антон

«Балтика» арендовала Глушкова у «Урала»

Соглашение рассчитано до конца сезона.

Полузащитник «Урала» Никита Глушков проведет весеннюю часть сезона на правах аренды в «Балтике», сообщает официальный сайт «шмелей».

24-летний Глушков принадлежит «Уралу» с января 2017 года. За два года он провел за команду 12 матчей.

«Мы желаем Никите получения большого количества игрового времени на поле, решения спортивных задач и прогресса в футбольном мастерстве», – говорится в заявлении клуба.

В нынешнем сезоне Глушков играл только за «Урал-2» в зоне «Урал-Поволжье» в ПФЛ и за дублирующий состав в молодежном первенстве.

До перехода в «Урал» Глушков выступал за «Сибирь», в составе которой забил один гол в 25 матчах.

Добавим, что после 24 туров ФНЛ «Балтика» занимает 16-е место.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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