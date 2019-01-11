Оле-Гуннар Сульшер: В матче с «Тоттенхэмом» нам надо быть готовыми к атаке

Футбол 11 января 2019 14:42 Источник: ФК «Манчестер Юнайтед» Автор: Сметанникова Дарья

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча с «Тоттенхэмом» 13 января.

«Конечно, мы должны знать о сильных сторонах лучших команд лиги. Но я понял, что нам самим нужно атаковать, это и наша сильная сторона, если посмотреть, как мы теперь играем.

В матче с «Тоттенхэмом» у нас будет не так много возможностей для атак, как в предыдущих играх. Так что нам надо быть готовыми к атаке, когда мы получим мяч», - приводит слова Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

После 21 матча английской премьер-лиги «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 38 очков.

Матч «Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед» состоится на «Уэмбли» 13 января в 19:30 мск.