Оле-Гуннар Сульшер: В матче с «Тоттенхэмом» нам надо быть готовыми к атаке - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол11 января 2019 14:42Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»Автор: Сметанникова Дарья

Оле-Гуннар Сульшер: В матче с «Тоттенхэмом» нам надо быть готовыми к атаке

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча с «Тоттенхэмом» 13 января.

«Конечно, мы должны знать о сильных сторонах лучших команд лиги. Но я понял, что нам самим нужно атаковать, это и наша сильная сторона, если посмотреть, как мы теперь играем.

В матче с «Тоттенхэмом» у нас будет не так много возможностей для атак, как в предыдущих играх. Так что нам надо быть готовыми к атаке, когда мы получим мяч», - приводит слова Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

После 21 матча английской премьер-лиги «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 38 очков.

Матч «Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед» состоится на «Уэмбли» 13 января в 19:30 мск.

#сульшер оле-гуннар#фк манчестер юнайтед#фк тоттенхэм#апл
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта