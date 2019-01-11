Братья Березуцкие: Слуцкий – главный в «Витессе». Мы лишь можем ему что-то посоветовать (видео)

Футбол 11 января 2019 14:52 Источник: ФК «Витесс» Автор: Сметанникова Дарья

Братья Алексей и Василий Березуцкие вошли в тренерский штаб Леонида Слуцкого в голландском клубе «Витесс».

Бывшие защитники ЦСКА рассказали о своих задачах в тренерском штабе «Витесса».

«Когда мы сюда ехали, знали, что все игроки хорошо технически оснащены и хорошо готовы физически. Мы давно знаем Слуцкого, он отличный тренер. Когда он предложил присоединиться к нему, мы восприняли это с волнением. Это хороший шанс научиться чему-то. Этот период очень важен для нас. Можем ли мы сами что-то привнести в плане тактики? Это не так важно, у нас есть главный. Мы лишь можем ему что-то посоветовать, а он уже сам будет решать», - рассказал Алексей клубной пресс-службе.

«Мы знаем тактику и принципы, которые тренер применяет. Нам легко это все объяснить игрокам. Мы понимаем, какие ошибки совершали будучи футболистами, когда Слуцкий был нашим тренером, и теперь нам легко донести до игроков, что от них требуется на поле», - добавил Василий.

После 17 туров чемпионата Голландии «Витесс» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков.