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Футбол11 января 2019 14:56Источник: «Спорт день за днем»Автор: Липкин Антон

Зинченко продолжит карьеру в Испании

Украинец покинет «Манчестер Сити».

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сменит клуб в зимнее трансферное окно, сообщает «Спорт день за днем».

По информации источника издания, 22-летний украинец продолжит карьеру в Испании, где рассчитывает получать больше игрового времени.

«Александр уйдет, но пока не понятно куда. «Наполи»? Испания – это более реальный вариант», – сообщил источник.

Напомним, Зинченко перешел в «Манчестер Сити» из «Уфы» летом 2016 года. За два с половиной сезона он провел за команду 25 матчей и на этой неделе впервые забил в составе «горожан». Зинченко отличился в первом матче ½ финала Кубка английской лиги с «Бертоном» (9:0).

Всего в нынешнем сезоне полузащитник выходил на поле в 11 матчах во всех турнирах. Его суммарное игровое время составило 928 минут.

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