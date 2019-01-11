Защитник Миронов стал победителем «йо-йо» теста в «Спартаке» - Советский спорт
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Футбол11 января 2019 15:08Источник: ФК «Спартак»Автор: Липкин Антон

Защитник Миронов стал победителем «йо-йо» теста в «Спартаке»

20-летний игрок стал самым выносливым в составе красно-белых на сборе в ОАЭ.

В пятницу игроки «Спартака», который продолжает подготовку к весенней части сезона на сборе в ОАЭ, сдавали тест «йо-йо», сообщает официальный сайт клуба.

Тест представляет собой челночный бег в постепенно возрастающем темпе, задаваемом звуковыми сигналами компьютерной программы. Тренер по физподготовке внимательно следит за показателями, которые поступают с датчиков, и определяет физическую готовность игроков. С каждым следующим уровнем участников становится меньше, пока самый выносливый игрок не остается в одиночестве.

Сдавать тест команда приезжала на поле двумя группами. Не участвовали в испытании голкиперы, которые работали по своей программе с тренером вратарей Даниэлом Тудором, и игроки, восстанавливающиеся после травм: Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго и Фернандо.

В первой группе лучший результат показал полузащитник Александр Ташаев, а во второй в финал вышли полузащитник Роман Зобнин и защитник Леонид Миронов. В итоге 20-летний игрок обороны стал победителем во всей команде.

Напомним, сбор «Спартака» в Дубае продлится до 16 января. В его последний день команда проведет контрольный матч с «Локомотивом» из Ташкента.

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